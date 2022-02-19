Новости шоу-бизнеса: будущее Барановской, новый имидж Копенкиной, причина болезни Елизаветы II

Самые популярные новости из мира звезд за 17 февраля.

Юлия Барановская, которая после расставания с Андреем Аршавиным, построила блестящую карьеру на телевидении, ответила на вопрос о своем будущем. Между тем бывшая жена Прохора Шаляпина – Лариса Копенкина сменила имидж, а медики назвали возможные причины болезни королевы Елизаветы II. Эти и другие новости – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Юлия Барановская рассказала о своем будущем на Первом канале

Уже несколько лет Юлия Барановская является соведущей Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. В последнее время ходит много слухов о том, что звезда покинет проект.

К счастью многих фанатов, это оказалось не так. Юлия опровергла домыслы, отвечая на вопросы фолловеров в своем инстаграме.

«Нет, это слухи, сплетни. И я каждый раз думаю, откуда это все берется», — ответила Юлия Барановская.

Лариса Копенкина сменила имидж

С Прохором Шаляпиным бизнесвумен Лариса Копенкина была в браке всего год – с 2013-го. Но этого хватило, чтобы стать весьма популярной.

Некоторое время назад она пропала из инстаграма, сделав себе так называемый детокс от соцсетей, а буквально накануне вернулась. Да не просто так, а в новом образе.

Ранее Копенкина предпочитала короткую стрижку, а теперь носит длинные локоны и челку.

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Сын Илья Авербуха показал редкое фото Ирины Лобачевой

Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачева прожили вместе 16 лет. В браке у них родился сын Мартин, который теперь живет с отцом и мачехой Лизой Арзамасовой.

Накануне Ирина отметила свой 49-й день рождения. С личным праздником ее поздравил и сын, опубликовав на своей странице в инстаграме редкое фото.

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Как выглядит Зиверт без парика

Перед поклонниками певица Зиверт предстает в разных образах. То у нее африканские кудри, то короткая стрижка. Накануне артистка показала, как на самом деле выглядят ее волосы.

В своем инстаграме она опубликовала фото, на котором запечатлелась практически без макияжа и с волосами чуть ниже плеч.

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Что стало причиной болезни Елизаветы II

Накануне королева Великобритании Елизавета II сообщила о своей болезни. Ее Величество с трудом передвигается и опирается на тросточку. Что могло стать причиной болезни – порассуждал врач-эндокринолог.

«Это могут быть и атрофия мышц, и нейропатия, и другие неврологические заболевания, включая последствия перенесенных, в том числе и скрытых инсультов, последствия травм», — цитирует Пятый канал врача-эндокринолога и кардиолога Алексея Жито.

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