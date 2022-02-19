«У Клавы есть дети!»: Иван Ургант выяснил подробности личной жизни Клавы Коки

Певица пришла в гости на шоу "Вечерний Ургант" и рассказала про детскую в своей новой квартире.

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока пришла в пятничное шоу Первого канала. Иван Ургант решил начать с обсуждения житейских вопросов: Кока купила вторую квартиру в Москве, и это не прошло мимо . Он приступил к расспросам о заветных метрах: «Чем тебя не устроила предыдущая квартира, скажи мне?».

Певица чистосердечно призналась: «Не помещался туда гардероб вообще и детская. А я хочу детей!».

«Стоп, это вторая новость: у Клавы есть дети!», — объявил Ургант.

Задавая уточняющие вопросы, шоумен выяснил: девушка пока не стала мамой, но уже с расчетом на будущее решила значительно расширить жилплощадь. Поскольку певице 25 лет, но она не замужем, Ургант заинтересовался – от кого тогда артистка собралась рожать. «Старородящая, извини. Уже, как говорится», — ввернул обидное шоумен.

Выяснилось, что сейчас Клава Кока свободна – ее сердце никем не занято. «Скорее, нет», — уточнила певица.

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