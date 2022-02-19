«В этой подлой войне ты не проиграла»: дочка покойной Началовой тепло обратилась к ровеснице Валиевой

15-летняя Камила Валиева вернулась домой из Китая, где принимала участие в Олимпийских играх. Девочка летела туда как главная претендентка на золотую медаль в фигурном катании.

Но скандал с наличием следов запрещенного кардиолекарства в ее допинг-пробе перечеркнул надежды и мечты юной спортсменки. Она в личных стартах не смогла войти в тройку призеров.

Со словами поддержки к ровеснице обратилась дочка покойной Юлии Началовой Вера Алдонина. Она тепло обратилась к фигуристке в своем микроблоге.

«Камила Валиева, ты невероятно талантливая и сильная девочка! В этой подлой, грязной, неспортивной войне, которую развернули против тебя товарищи взрослые, ты ни в коем случае не проиграла. У тебя обязательно все будет хорошо. Мы с тобой всем сердцем и душой», — тепло обратилась юная певица к фигуристке.

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