Отрастила волосы, помолодела, того и гляди Прохор вернется: как преобразилась экс-жена Шаляпина Лариса Копенкина

Бизнес-леди после долгого отсутствия в Сети впервые показала себя.

Лариса Копенкина прославилась после свадьбы с певцом Прохором Шаляпиным. Риелтор преподнесла себя публике как миллионерша, щедро одаривающая подарками молодого мужа, – она оказалась на 30 лет старше своего возлюбленного.

Однако, после развода с Шаляпиным Копенкина по-прежнему интересна публике. Ее обожают ровесницы за игривый нрав и легкий характер. И следят за каждым событием в ее жизни. На сей раз Лариса вернулась после долгого отсутствия в Сети преображенной.

Копенкина отрастила волосы, сделала модную челку. После похода в салон красоты она предстала с кудрями и ярким макияжем, помолодевшая и счастливая. Внешне она, по мнению многих фолловеров, не выглядит на свои 66 лет, а кажется значительно моложе.

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