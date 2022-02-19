Умная покупка с пользой для бюджета: Хромченко объяснила, как выбрать правильный брючный костюм на века

Телеведущая Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» снова коснулась темы брючных костюмов. Фэшн-эксперт по-прежнему считает, что такая пара должна быть в гардеробе каждой модницы, которая с умом подходит не только к созданию стиля, но и распределению своего бюджета.

«Костюм брючный – это всегда очень хорошая покупка, очень экономичная очень умная, очень правильная с точки зрения распределения семейного бюджета, долгоиграющая вечно служащая», — заметила фэшн-гуру.

Дело в том, что наличие пары из одного ансамбля выручит в любой непонятной ситуации. Более того, жакет и брюки можно распределить в других комплектах, взяв другие верха или низы – получится масса новых сочетаний.

Выбирать костюм важно грамотно, подчеркивает телеведущая. Она дала важный совет о том, как не прогадать при покупке брючного комплекта, чтобы он потом служил долго:

«Когда вы покупаете костюм, не приобретайте костюм, связанный с какими-то экстравагантностями конкретного сезона. Пусть он будет максимально классический, но в современной интерпретации», — объяснила телеведущая.

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