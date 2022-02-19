Таким жестом делают предложение: Тимати достал для новой пассии заветную коробочку и попросил руку

Рэпер и его девушка, которую прозвали копией Ирины Шейк, судя по всему, скоро поженятся.

Рэпер Тимати опубликовал у себя в Instagram довольно красноречивое и в то же время загадочное видео. На кадрах мужчина как будто бы делает предложение своей новой возлюбленной, модели Валентине Ивановой, которую прозвали копией Ирины Шейк.

В какой-то момент Тимати достает из внутреннего кармана маленькую коробочку, напоминающую футляр для ювелирного изделия, и берет избранницу за руку. Она опускает голову вниз, на коробочку.

«Однажды мы будем кататься на облаках и есть радугу, но до этого мы — белки в колесе обстоятельств. Так какой будет ответ?» — написал музыкант.

Для пущей убедительности Тимати не доставало припасть на одно колено – тогда кадр был понят всеми однозначно. Какой ответ дала ему Валентина, мужчина не сообщил. Позже он показал, что они отправились в полет частным джетом.

С Валентиной Ивановой, напомним, Тимати отдыхал в Колумбии. В какой момент у него начались новые отношения, поклонники лишь гадают, потому что еще осенью мужчина крутил шашни с блондинкой Сашей Дони.

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