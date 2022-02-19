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«Мы стали злее, толще и ленивее»: Расторгуев готовится к юбилею и рассуждает о пандемии

21 февраля артисту исполнится 65 лет.

«Мы стали злее, толще и ленивее»: Расторгуев готовится к юбилею и рассуждает о пандемии
Николай Расторгуев. Фото: Global Look Press

Бессменный лидер «Любэ» Николай Расторгуев готовится к своему юбилею. 21 февраля ему исполнится 65 лет. В честь этой даты он подготовил личный сборник песен «Свое», который называет не совсем обычным, потому что в сборнике отсутствуют «традиционные» хиты группы.

 «Как нас изменила пандемия? Мы стали злее, толще и ленивее. На всех она повлияла в отрицательную сторону. Потому что мы не ощущаем себя вне работы. У нас такая профессия, что мы привыкли все время быть в движении, куда-то ехать. Для меня пять дней на одном месте — это слишком много», — цитирует Расторгуева «Комсомольская правда».

Добавим, что концерты группы «Любэ» пройдут в Москве 22 и 23 февраля в Crocus City Hall, а 26 февраля —  в Санкт-Петербурге.

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