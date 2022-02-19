«Окружили»: Подольская запечатлела, как годовалый сынок Преснякова удобно расположился с сестрами перед телевизором

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова двое детей – шестилетний Артемий и годовалый Иван. У звездной мамы есть сестра-близняшка Юлиана, которая тоже дважды мама – у нее две дочки-двойняшки. И часто родственницы проводят семейные посиделки с наследниками.
Подольская запечатлела своего младшего сынишку в окружении двоюродных сестричек. Мальчик был увлечен происходящим в телевизоре и не удобно расположился на одну из сестер, облокотившись рукой.
«Окружили пирожка», — подписала мама фото.
Напомним, что Подольская не исключает, что снова станет мамой. По крайней мере, она всегда подчеркивала, что хочет дочку.
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