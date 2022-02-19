Дефиле в ванной: Юлия Михалкова в купальнике на шнуровке изящно вышла из джакузи

Актриса и телеведущая провела время в СПА-салоне

Бывшая звезда популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова порадовала подписчиков кадрами в купальнике. На сей раз актриса посетила СПА и решила запечатлеться на память в ванной комнате.

Ванная, правда, больше напоминает кабинет будущего с джакузи. Михалкова вышла из воды, изящно дефилируя к зеркалу, и показала, что на ней – леопардовый купальник на шнуровке, подчеркнувший стройную фигуру актрисы.

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В шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова уже давно не выступает в проекте, но по-прежнему для многих остается его лицом. Сама Михалкова не раз подчеркивала, что по ТВ идут старые выпуски, и на сцену в составе «пельменей» девушка выходить больше не планирует.

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