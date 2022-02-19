«В пять вечера Бузова была «на кочерге»: Ургант с пристрастием допросил Коку про их отдых в Куршевеле

Певица рассказала, как они с поющей телеведущей на самом деле отдыхали во французских Альпах.

Январский скандал вокруг видео с пьяной Ольгой Бузовой, которое слила в Сеть Клава Кока, получил продолжение. Точнее даже, объяснение от одной из героинь сего сюжета. А именно: Клава Кока объяснилась перед Иваном Ургантом в произошедшем.

Певица пришла на вечернее шоу к телеведущему, и он не смог не спросить, что там на самом деле произошло.

«У нас, у артистов существует такая этика и уважение друг к другу: если мы что-то выкладываем с друг другом в социальные сети, то мы согласуем это. Но это не только с Олей, это со всеми», — рассказала звезда. И уточнила, как же все-таки в реальности разворачивались события в Куршевеле:

«У нас с Олей, собственно, была такая же история: все, что мы выкладывали, вместе. Более того, на этом видео, из которого раздули событие, мы обе трезвые! Я отвечаю! Это было в пять вечера! Кто в сауну ходит пьяный?».

«Конечно! В пять вечера чтобы Бузова была «на кочерге»?», — рассмеялся Ургант.

Певица добавила, что они вместе с Бузовой посмеялись шумихе, а конфликта между ними не было и нет никакого. Поэтому все нападки, которые начались на Клаву Коку после слива того самого видео, артистка считает необоснованными. А обрушились с критикой на нее, напомним, Дима Билан, певица Слава, Анастасия Волочкова, Алена Водонаева.

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