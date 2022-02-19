«Кайф еще круче»: Боня в бикини прокатилась на лыжах на снежному склону

Телеведущая Виктория Боня живет в солнечном Монако, а отдохнуть решила на снежных склонах Альп. Причем, отдых получился весьма экстремальным. Звезда вышла на лыжный спуск в бикини. Кадрами она поделилась в своем инстаграме.

«Если хочешь быть здоров, закаляйся! Кстати, сегодня было ветрено и безумно холодно, но от этого кайф ещё круче. Я вызываю вас на челлендж «ледяные ванны» и никакого дряблого тела!» — написала Боня.

Фанаты от увиденного остались под впечатлением. Одни восхищались фигурой Виктории, другие волновались за ее здоровье.

«Ты шикарная и катаешься очень красиво! Особенно в таком наряде ! Огонь! Кошмар, такой ветер, вот так воспаление легких подхватить недолго», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.