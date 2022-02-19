В лучах африканского солнца: Рудова в красном сарафане с ромашками предстала на залитой солнцем террасе

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова, как оказалось, улетела не отдыхать, а работать. Блондинка участвует в шоу «Звезды в Африке», где борется за пропитание вместе с другими знаменитостями.

Причем, скрывать Рудовой свое присутствие на площадке экстремального шоу удавалось виртуозно – многие думали, что красотка улетела на Бали и там наслаждается отпуском.

На новом фото, которым поделилась Рудова в своем микроблоге, она позирует в своем красном сарафане с ромашками в виде принта. Красавица, кажется, довольная жизнью и не выглядит изможденной или голодной – в проекте участникам добывать еду приходится крайне сложно. Актриса позирует в лучах африканского солнышка на залитой светом террасе и кажется беззаботной.

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