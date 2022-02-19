«Когда все вокруг становится неважным»: Волочкова понежничала с возлюбленным в салоне авто

Анастасия Волочкова вновь счастлива в личной жизни. Свежими кадрами с возлюбленным она поделилась в своем инстаграме.

Пара ехала в авто, а балерина, расположившись на переднем пассажирском сидении, нежно держала мужчину за руку. Таинственный возлюбленный управлял автомобилем Анастасии. Лицо его блондинка, по традиции, решила не показывать.

«Когда все вокруг становится неважным», — написала Волочкова.

Напомним, Новый год Анастасия Волочкова встретила в компании банщика Сергея Кузнецова, с которым познакомилась на «Давай поженимся!». После месяца отношений пара рассталась. А на днях Волокова показала в своем инстаграме высокого мускулистого красавца, правда, лицо его вновь прикрыла букетом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.