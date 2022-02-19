Четыре миллиона и государственная награда: стало известно, как Камилу Валиеву поощрят за Олимпиаду

На зимней Олимпиаде завершились соревнования фигуристов, и главная героиня этих Игр, 15-летняя Камила Валиева, вернулась домой. 15-летняя россиянка, как многие выражаются после произошедшего, прошла через ад: ее обвинили в допинге, отстранили от участия в стартах, затем допустили, но на личном турнире она несколько раз упала. В итоге заняла четвертое место.

Перед возращением Валиевой в Москву депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что фигуристка будет представлена в государственной награде. Этот вопрос был положительно решен с министром спорта Олегом Матыциным.

«Пока неизвестно, к какой именно награде, — все это решат в администрации президента», — рассказал депутат «Чемпионату».

Кроме госнаграды Валиевой полагается премия в размере 4 млн рублей за золотую медаль в командном турнире, ее обещало правительство каждому спортсмену, привезшему награду высшей пробы из Китая.

Правда, до сих пор судьба этой золотой медали неизвестна – МОК грозился не просто отменить церемонию вручения медалей россиянам, но и вовсе аннулировать победу. Потому что у Валиевой в организме в декабре были найдены следы запрещенного кардиопрепарата.

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