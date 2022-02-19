«Акцент на самом объемном месте»: Нетребко неправильно надела сумку, испортив визуально фигуру

Анна Нетребко поделилась с подписчиками лифтолуком, соединив в одном образе модные кюлоты, шляпку-панамку, укороченную шубку и яркую сумочку с дизайнерским оформлением.

Несмотря на трендовость отдельных вещей, оперная дива, по мнению стилиста Натальи Родионовой, прогадала с образом.

«Яркий акцент получился на самом объемном месте! Сумку стоило опустить чуть ниже и показать сбоку, тогда фигура Анны смотрелась бы изящнее.

Подобные сумочки со сложными рисунками — не про моду и тренды, они как часть индивидуального стиля с нотками «ретро».

Все вещи в аутфите современного кроя, но стилистически каждый элемент живет своей жизнью. Мы видим сразу три разные объемные фактуры. Бархатные брюки с шубой смотрятся плохо, это дешевит обе вещи. Если шубу заменить на дубленку, то композиция будет выглядеть интереснее, сложнее и актуальнее.

Меховые панамы в моде с прошлого сезона и не сдают позиций, но два разных меха не стоит соединять в одном образе. Здесь будет гармоничнее смотреться головной убор из кожи или шерстяной ткани», — сказала модный эксперт в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. Закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс «Стилист 3.0», имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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