Дива в центре внимания: Лорак в кожаном платье-бюстье подчеркнула тонкую талию массивным ремнем

Певица Ани Лорак после недавней премьеры дуэта с Артемом Качером приготовила еще один сюрприз для поклонников. Музыканты сняли клип на ставший хитом трек «Материк». Оказалось, в нем красотка сменила несколько образов.

Один из нарядов – невероятно женственное кожаное платье-бюстье с массивным ремнем, который визуально сделал талию артистки тоньше. Весь образ исполнительницы с новым прикидом преобразился – прическа мягкими локонами тоже добавила изящества и женственности.

Напомним, что Каролина Куек – это настоящее имя певицы Ани Лорак – родилась в Украине и выросла в интернате. На сцену она попала рано, а свой первый контракт с продюсером заключила, когда ей было 15 лет.

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