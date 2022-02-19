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Богиня грез: Бородина в изумрудном платье-облаке царственно предстала на съемках

Звезда принимает участие в новом проекте ТНТ.

Богиня грез: Бородина в изумрудном платье-облаке царственно предстала на съемках
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина рассказала, что работает над новым важным проектом ТНТ, правда все карты раскрывать не стала. Но поделилась бекстейджем со съемок.

На обнародованном в личном блоге видео, ведущая появляется поистине в царственном образе, облачившись в дизайнерское платье-облако изумрудного цвета с металлическим отливом. Знаменитая брюнетка также сделала высокий гладкий хвост, который подчеркивал ее величественную стать.

Ксения красиво спустилась с лестницы и многозначительно удалилась вдаль, демонстрируя роскошную фигуру и стройные ноги.

Ранее мы писали о колечке с изумрудом, которым блеснула Бородина в авто, украшение было надето на безымянный палец, как и у Агаты Муцениеце.

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