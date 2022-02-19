Богиня грез: Бородина в изумрудном платье-облаке царственно предстала на съемках

Ксения Бородина рассказала, что работает над новым важным проектом ТНТ, правда все карты раскрывать не стала. Но поделилась бекстейджем со съемок.

больше по теме Высокий красавец подарил? Бородина вслед за Муцениеце похвасталась колечком на безымянном пальце Изумруд на украшении выглядит весьма внушительно.

На обнародованном в личном блоге видео, ведущая появляется поистине в царственном образе, облачившись в дизайнерское платье-облако изумрудного цвета с металлическим отливом. Знаменитая брюнетка также сделала высокий гладкий хвост, который подчеркивал ее величественную стать.

Ксения красиво спустилась с лестницы и многозначительно удалилась вдаль, демонстрируя роскошную фигуру и стройные ноги.

Ранее мы писали о колечке с изумрудом, которым блеснула Бородина в авто, украшение было надето на безымянный палец, как и у Агаты Муцениеце.

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