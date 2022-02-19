Походкой от бедра: Клава Кока в кислотном мини-платье свела с ума видами своих длинных ног

Красавица пришла в гости на шоу «Вечерний Ургант» и успела снять множество различных кадров в стенах шоу для своих поклонников.

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, стала гостьей у Ивана Урганта в его вечернем шоу на Первом канале. Красотка появилась в студии в тотальном салатовом наряде, выбрав асимметричное миниатюрное платье с драпировкой.

Пользуясь случаем, красотка в студии «Вечернего Урганта» в ожидании команды «Мотор» устроила себе съемки сама. Она позировала для фото и видео, создав массу контента для своих социальных сетей.

Многомиллионную онлайн-публику Клава свела с ума видами своих загорелых ног. Походкой от бедра красотка продефилировала за кулисами шоу, демонстрируя всю красоту своей фигуры.

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