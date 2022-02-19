Многодетный папа: умерший Невзоров оставил годовалую дочку и взрослых детей от разных жен

Народный артист Борис Невзоров умер от последствий коронавируса на 73 году жизни. Пока подробностей не известно.
Для тех, кто его знал, эта новость стала шоком, ведь несмотря на внушительный возраст, актер был активен, а в декабре 2020 года у него даже родилась дочь Настенька от гражданской жены Елены Хрипуновой, которая работала бухгалтером с ним в Малом театре.
Актер шутил тогда, что время самоизоляции повел продуктивно – отдохнул на даче и вот – оставил потомство.
Вторую дочь Борису Невзорову подарила его вторая жена актриса Анастасия Иванова, с которой он жил душа в душу. Именно в честь нее он и назвал свою маленькую дочурку. Ее жизнь оборвалась от руки знакомого семьи, который пошел на убийство ради мелочевки. Артистка оставила супругу дочь Полину.
А вот со старшим сыном Борисом, названным в честь него, он практически всю жизнь не общался. С его мамой Мариной они познакомились совсем юными, брак не выдержал темперамента обеих супругов, они разошлись. Вскоре его бывшая жена вышла замуж и попросила не беспокоить их. Позже и вовсе улетела жить в Англию, прихватив наследника.
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