Многодетный папа: умерший Невзоров оставил годовалую дочку и взрослых детей от разных жен

Народный артист Борис Невзоров умер от последствий коронавируса на 73 году жизни. Пока подробностей не известно.

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Для тех, кто его знал, эта новость стала шоком, ведь несмотря на внушительный возраст, актер был активен, а в декабре 2020 года у него даже родилась дочь Настенька от гражданской жены Елены Хрипуновой, которая работала бухгалтером с ним в Малом театре.

Актер шутил тогда, что время самоизоляции повел продуктивно – отдохнул на даче и вот – оставил потомство.

Вторую дочь Борису Невзорову подарила его вторая жена актриса Анастасия Иванова, с которой он жил душа в душу. Именно в честь нее он и назвал свою маленькую дочурку. Ее жизнь оборвалась от руки знакомого семьи, который пошел на убийство ради мелочевки. Артистка оставила супругу дочь Полину.

А вот со старшим сыном Борисом, названным в честь него, он практически всю жизнь не общался. С его мамой Мариной они познакомились совсем юными, брак не выдержал темперамента обеих супругов, они разошлись. Вскоре его бывшая жена вышла замуж и попросила не беспокоить их. Позже и вовсе улетела жить в Англию, прихватив наследника.

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