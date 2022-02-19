Четыре жены Бориса Невзорова: последнюю он оставил с маленькой дочкой и так не сводил В ЗАГС

18 февраля в 72 года умер народный артист Борис Невзоров. Он оставил жену и маленькую дочь Настю, которая появилась на свет в декабре 2020 года.

На Елене Хрипуновой, которая работала в его Малом театре бухгалтером, он, кстати, так и нет женился официально, хотя и называл ее всегда своей супругой. Она стала последним утешением знаменитости.

Официально состоял в браке Невзоров трижды. Первый раз пошел ЗАГС в 19 лет, выбрав себе в жены кинокритика Марину. Они оба были молодыми и темпераментными, без конца сходились и разводились, в итоге поняли, что жить вместе они все-таки не могут. От этого союза у него остался сын Борис.

Второй раз Борис Невзоров женился на коллеге Анастасии Ивановой. Они познакомились на съемках фильма «Не могу сказать прощай», где актриса исполнила главную роль самоотверженной Лиды. Чувства зародились мгновенно, вскоре они узаконили отношения, а через полтора года у них родилась наследница Полина.

Этот брак был очень счастливым для Невзорова, супруги любили друг друга всем сердцем, жена была доброй, нежной и заботливой. Страшная трагедия оборвала их семейный союз — 3 июня 1993 года Невзоров пришел домой и обнаружил Анастасию убитой. Позже выяснилось, что преступление совершил знакомый семьи, украв видеомагнитофон и несколько недорогих золотых украшений.

Через несколько лет актер вновь попытался свить семейное гнездышко с третьей женой Аллой Пановой. Они познакомились еще в годы учебы в Щепкинском училище, но свыше 20-ти лет не общались. А тут внезапно увиделись и старые чувства вспыхнули вновь. Прожили они вместе с 1996 года по 2010-й. Расходились тяжело, с судебной дележкой имущества и уже существующим романом с Еленой Хрипуновой.

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