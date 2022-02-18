Клава Кока и Иван Ургант спародировали пьяную Ольгу Бузову

Исполнительница вспомнила, как отдыхала с коллегой в Куршавеле.

Артистка Клава Кока разместила в личном микроблоге ролик, в котором вместе с Иваном Ургантом высмеяла Ольгу Бузову.

Напомним, что Бузова и Кока вместе отдыхали в Куршавеле на зимних каникулах. Артистки весело проводили время, гуляя по ресторанам и катаясь на лыжах. Однако после видео в Stories личного микроблога Клавы Коки Ольга Бузова изменила свое отношение к коллеге.

Клава рассекретила состояние Ольги после очередной вечеринки в Куршавеле. Бузова в нетрезвом виде шла, еле держась на ногах. А Клава Кока не постеснялась опубликовать эту картину.

Некоторые знаменитости осудили Клаву за такое поведение.

Но, кажется, Коке все равно на замечания других артистов. Потому что во время съемок нового выпуска «Вечернего Урганта» исполнительница вновь посмеялась над Бузовой. Теперь уже вместе с Иваном Ургантом.

Ведущий ток-шоу на Первом канале изобразил пьяную Бузову и попросил не выкладывать его в Instagram. А Клава смеялась и записывала происходящее на видео.

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