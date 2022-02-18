Высокий красавец подарил? Бородина вслед за Муцениеце похвасталась колечком на безымянном пальце

Российские звезды в последнее время любят дразнить публику своими загадками о личной жизни. Ксения Бородина недавно засветила своего молодого человека высокого роста и впечатляющей стати.

Правда лица своего избранника звезда «по-волочковски» показывать публике не стала, а вот огромные букеты от него в stories Instagram ведущая демонстрирует с изрядной постоянностью.

На сей раз Ксения Бородина решила выставить фото с колечком на безымянном пальце левой руки с внушительным изумрудом. Некоторые традиции диктуют носить помолвочные украшения именно на этой руке. Пока знаменитость обходится без комментариев.

Отметим, что ранее колечком намеренно сверкнула другая звезда – актриса Агата Муцениеце. И тоже показала цветы от некоего поклонника. На любопытствующие вопросы фолловеров, что это значит, она заявила, что пока не пришло время об этом говорить.

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