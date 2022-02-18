«Не боюсь жить на копейки!»: Муцениеце заявила, что может прожить на одной гречке с тушенкой

И это притом, что актрисе платят 100 тысяч рублей за один съемочный день.

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным заметно выиграла в популярности. Сейчас она не только востребованная актриса, но и ведущая, блогер.

За один съемочный день звезде платят 100 тысяч рублей, и это только в кино, больше всего, по ее словам, она имеет с рекламы, включая интернет-посты. Одна публикация в ее Instagram стоит 300 тысяч, если это stories, то артистке выплачивают 200 тысяч рублей.

Агата Муцениеце не скрывает, что может не отказывать себе больше ни в чем, однако это не значит, что она полностью оторвалась от реального мира. Когда-то знаменитость росла в бедной многодетной семье и все еще хорошо помнит этот период. В программе «Инвестерика» на канале YouTube она призналась, что однажды брякнула на каком-то интервью, что ей нужно 5 млн рублей в месяц, чтобы хорошо себя чувствовать, но сейчас поняла, что это не совсем так.

«Я выживу в любом случае. Я из тех людей, которые жили на копейки, и я не боюсь жить на копейки», — сказала Агата.

Она призналась, что в начале пандемии поддалась общей панике и накупила гречки. Тогда она четко поняла, что сможет выжить, питаясь только этой крупой, ведь Муцениеце ее очень любит, особенно с тушенкой.

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