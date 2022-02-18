«Самый лучший наставник»: Егор Крид развалился в кресле в «Голосе. Дети» в модном образе

Исполнитель Егор Крид запечатлелся в кресле наставника проекта «Голос. Дети». Для нового сезона знаменитость выбрал модный образ с изобилием драгоценностей.

Крид уже не в первый раз появится в качестве наставника шоу «Голос». Артист ранее уже сидел на детской версии музыкального конкурса Первого канала.

В новом сезоне Егор продемонстрирует свой фирменный стиль с элементами хип-хопа. Крид использовал атрибуты рэперов. Это и сверкающая цепь на шее, и бейсболка, а также дорогие часы на запястье.

Еще певец надел кеды и кожаные брюки, бомбер с клетчатым принтом и множество браслетов Cartier.

«Окей, поехали!» — написал в личном микроблоге Егор Крид.

К слову, большая армия фанатов Крида осталась в восторге от появления исполнителя в новом сезоне детского «Голоса».

«Самый лучший наставник», «Голубоглазое чудо», «Твоя команда определенно будет лучшей», «Такой красивый», «Как всегда, шикарен», «Папочка на месте», — восхитились поклонники Егора Крида его появлением на детском «Голосе».

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