«Наш дедушка не рад ее видеть»: Мишель Серова рассказала об отношениях родителей

На выписке из роддома певицу встречала мама, а знаменитый отец артистки остался дома.

Наследница исполнителя Александра Серова – Мишель Серова – объяснила, почему отца не было на ее выписке из роддома.

Напомним, недавно Мишель родила сына Макара. Исполнительницу из роддома встречали любимый отец и мама.

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Поклонники Мишель Серовой поинтересовались, почему родной отец знаменитости не приехал впервые увидеть своего внука.

Артистка объяснила, почему так получилось. Мишель Серова рассказала, что Александр Серов не готов общаться со своей бывшей женой Еленой Стебеневой.

«Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», – призналась Серова.

Певица хотела бы, чтобы родители дружили, несмотря на развод.

«Мы ведь говорим о людях, которые были в официальном браке и имеют общего ребенка, а сейчас еще и общих внуков», – заявила Мишель в личном микроблоге.

Напомним, ранее мать Серовой заявила о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Именно поэтому Стебенева развелась с Серовым.

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