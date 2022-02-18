Любимый принт Шанель вернулся в моду: Хромченко показала пальто, которое моментально делает образ дорогим

При этом совершенно не обязательно, чтобы вещь была действительно ценной.

На подиуме проекта «Модный приговор» Первого канала публике представили пальто, которое имело флер роскоши. А все благодаря его принту «гусиная лапка», который в женскую моду впервые ввела Коко Шанель.

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Эта клетка навсегда теперь прочно ассоциируется с образами, которые создавала модельер, а значит и роскошью. Эвелина Хромченко заметила, что этот рисунок всегда несет в себе статусность.

Немалую роль также сыграл нежный бело-розовый тон, который имел праздничное и свежее настроение. Ну и двубортные прямые модели с воротником с двойным лацканом тоже создает определенное впечатление о его хозяйке.

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