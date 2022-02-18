«Какой мальчуган прелестный!»: «солнечный» сын Бледанс показал, что у него в портфеле, и пожелал всем добра

Сема родился с синдромом Дауна, но он старательно учится в школе.

Бывший муж Эвелины Бледанс Александр Семин создал и ведет Instagram сына Семы специально, чтобы другие родители «солнечных» детей не боялись рожать и воспитывать таких малышей.

Напомним, наследник актрисы и режиссера родился с синдромом Дауна. Сейчас пара в разводе, но воспитанием мальчика занимаются оба. С 2019 года Сема ходит в специализированную школу для «солнечных детей» и уже добился определенных успехов.

В личном блоге папа Семы показал, как ребенок хорошо научился писать и как толково рассуждает о людях. Малыш также показал, как аккуратно у него сложены принадлежности для учебы в портфеле. Но больше всего публику поразило доброе отношение мальчика к миру. Он искренне пожелал маме, папе, бабушке и всем людям добра и здоровья.

«Какой мальчуган прелестный!», «Хочу, чтобы мой сын вырос таким же!», «Умный какой мальчик, молодец», «Да ты наше доброе солнышко», «Какой же Семушка прекрасный», — похвалили пользователи Сети сына Эвелины Бледанс.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.