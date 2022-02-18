«Мое счастье, моя любовь, мое все»: Арнтгольц без макияжа и укладки запечатлелась с годовалым сыном

Сынишке Татьяны Артнгольц и Марка Богатырева Данилке исполнился годик.
«Родной мой. Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик!! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители тебе поможем! Люблю», — написал по этому поводу 37-летний актер в личном блоге.
Его 39-летняя жена тоже решила рассказать о своей любви к сыну поклонникам. Она поделилась нежным кадром с ребенком, держа его на ручках.
«Мое счастье, моя любовь, мое все. Вот и годик уже», — подписала снимок артистка.
Напомним, для Татьяны Арнтгольц сын стал вторым наследником, у нее также есть 11-летняя дочка Маша от бывшего мужа Ивана Жидкова. А для Марка их общий ребенок с актрисой — первенец.
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