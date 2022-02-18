«Невыносимая милота»: Оксана Самойлова показала подросшего сына в день рождения

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой она показывает подросшего сына Давида.

К слову, наследнику Самойловой и ее мужа Джигана исполнилось два года. В честь этого многодетная мамочка записала умилительный ролик. На видео малыш из желтого детского комбинезона переодевается в стильный костюм с крутыми очками и садится в игрушечный Мерседес.

Рядом с Давидом вначале оказывается воздушный шар с изображением цифры 1, а потом такой же шарик, но с цифрой 2. Так Оксана намекнула об изменениях в жизни сына. Поскольку мальчик вырос и в два года стал совсем другим.

«Поздравьте малыша своими лайками. Тут должен быть минимум миллион лайков, а лучше праздничные два. Посмотрите, какой рилс Давидик для вас подготовил. Это же невыносимая милота. Еще раз с днем рождения, мой мальчик!» — написала Оксана в комментариях под роликом своего именинника.

Напомним, ранее Оксана Самойлова поздравила сына с днем рождения.

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