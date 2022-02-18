Барановская пролила свет на отношения с визажистом Столяровым, в обществе которого ее часто видят

Телеведущая Юлия Барановская впервые рассказала о мужчине из своего близкого окружения.

Ведущая Первого канала Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным одна растит троих детей.

Теледиве часто приписывают романы с известными мужчинами. А иногда она сама провоцирует слухи об отношениях со своими коллегами.

Так, Юлия Барановская довольно часто проводит время с экспертом программы «Модный приговор», визажистом Юрием Столяровым.

Молодой человек сопровождал Юлию Барановскую и ее сына Арсения не так давно на экскурсию в океанариум. На днях Барановская и Столяров вместе были в поездке по Кольскому полуострову.

Логично, что во время интерактива в Instagram подписчики спросили у Юлии Барановской, что ее связывает с Юрием Столяровым. Им так хотелось верить, что чувства.

«Юра — это ваш молодой человек?» — спросили поклонники Барановскую. «Нет, Юра мой друг», — ответила Юлия Барановская.

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