Хитрые полоски: Хромченко показала принт в одежде, который стал писком этого сезона

В этом сезоне полюбившиеся многим модницам принты в виде имитации окраса шкур зебры и тигра приобретают новое звучание. Дизайнеры стали продвигать наряды в ткани, которая соединяет в себе оба рисунка, плюс к нему присоединяются растительные мотивы.

О новом писке сезона рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, увидев на подиуме героиню проекта в блузе как раз с таким принтом.

«Из элементов образа я бы вам рекомендовала обратить внимание на черно-белую анималистическую полоску. Это нечто среднее между стилизованным тигром и зеброй и, как это ни странно, графическим изображением древесных колец. Вот такие разновеликие черные полоски по белому и белые по черному очень сегодня популярны. Крайне просто!» — сказала Эвелина Хромченко.

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