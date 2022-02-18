Напоминает Аллу: Максим Галкин засветил статую в виде женщины в белом платье рядом со стенами замка

Телеведущий Максим Галкин с камерой в руках прошелся по территории своего жилища.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин довольно часто показывает своей аудитории в Instagram окрестности своего замка в деревне Грязь.

В кадр часто попадают роскошные интерьеры помещения и ухоженный двор замка. На этот раз Максим Галкин вновь вышел на прогулку с камерой в руках.

«Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…» — продекламировал Максим Галкин строчку из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

С этими словами он показал территорию замка. В кадр попала статуя в виде женщины. Скорее всего, это фигура, сделанная изо льда.

Она очень напоминает певицу. У статуи руки раскинуты в стороны. А это характерный жест Аллы Пугачевой, когда она пела на сцене. Так что не исключено, что именно Алла Пугачева послужила прототипом для создания изваяния.

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