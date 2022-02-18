Не смог забыть Валентину?: Тимати воссоединился с новой подружкой

Шоумен отдыхал с моделью Валентиной Ивановой, но вскоре длинноногая красавица пропала с радаров.

Среди последних Stories личного микроблога исполнителя Тимати появилась запись, в которой артист в меховой шапке и кожаной куртке запечатлелся возле красотки с темными волосами.

На видео плохо видно, кто именно держал за руки Тимати. Однако поклонники шоумена узнали на кадрах модель Валентину Иванову.

Напомним, что после расставания с блондинкой Сашей Дони Тимати переключился на другую красавицу — Валентину Иванову. Вместе с моделью артист купался в океане и делился чувственными фото.

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Когда отдых Тимати закончился, все забыли про Иванову. Знаменитость вернулся в Москву, где занялся рабочими вопросами и воспитанием сына Ратмира.

И только сейчас Тимати показал поклонникам, что не забывал про личную жизнь и свою подругу с длинными ногами и спортивной фигурой.

«Однажды мы будем кататься на облаках и есть радугу из миски, но до этого мы белки в колесе обстоятельств. Так какой ответ?» — такую загадочную подпись оставил под роликом со своей пассией Тимати.

На видео Тимати в меховой шапке и куртке из кожи держал за руки возлюбленную в шубке под овчину.

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