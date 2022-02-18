«Зловещие места в моем доме»: Галкин отказался показать, в какой роскоши живет Пугачева в замке

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин отказался устраивать виртуальную экскурсию для поклонников по замку.

В сторис микроблога Галкин объяснил, по какой причине не хочет демонстрировать комнаты, в которых живет его семья — Алла Пугачева и дети-близнецы Гарри и Лиза.

«Дорогие мои подписчики, я тут вспомнил, что, когда я устраивал опрос в Instagram, было много просьб сделать румтур по дому. Я считаю, что это нескромно. Кому-то хочется смотреть на это все, а кто-то это воспримет как хвастовство и бахвальство. Поэтому такое я делать, конечно, не буду», — сказал в сторис микроблога Максим Галкин.

Но зато шоумен пообещал провести экскурсию по страшным местам в замке.

«Я решил найти специально для вас самые зловещие места в своем доме и на выходных попытаюсь вам заснять что-нибудь веселое. Особо зловещих ужасов не гарантирую, но что-нибудь такое придумаю», — пообещал Максим Галкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.