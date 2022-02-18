Обычная 66-летняя женщина: Лариса Долина пришла на звездную вечеринку без прикрас

66-летняя Лариса Долина впервые за долгое время появилась на светской тусовке. В последнее время народная артистка занята во многих проектах, да и эпидемия коронавируса не дает ей чаще появляться в свете, чем хотелось. В этом призналась публике сама звезда, опубликовав пост в личном блоге.

Певица побывала на юбилее режиссера и драматурга Евгения Гришковца, которому 17 февраля исполнилось 55 лет.

«Сейчас редко видимся. Пандемия, будь она неладна… Но, все же, вчерашняя вечеринка была очень мощной по количеству эмоций от встречи с неподражаемыми артистами, и не только», — порадовалась Лариса Долина.

Знаменитость, поражающая в последнее время своими изменениями во внешности, неожиданно появилась на вечеринке без прикрас — с волосами, собранными сзади в обычный пучок.

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