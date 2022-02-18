«Наконец-то куда-то выехали»: Джанабаева в бежевом платочке отправилась на прогулку с Меладзе

Звездная пара — певица и актриса Альбина Джанабаева и известный музыкант Валерий Меладзе устроили себе романтические каникулы.

Многодетные родители отправились в поездку только вдвоем, оставив наследников дома. Какую именно страну облюбовали для отдыха в конце зимы, Джанабаева и Меладзе не сообщают.

В микроблоге Альбина Джанабаева поделилась видео, на котором запечатлелась во время прогулки с Валерием Меладзе под дождем.

Альбина Джанабаева на голову надела платок бежевого оттенка в одной тональности с ее пальто. В кадре супруги планируют, как прекрасно проведут время вдвоем. Но реальность оказывается на столь радужной, как рисовалась.

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«Надо расписать программу. Мы должны сейчас погулять по окрестности, может быть, шопинг какой-то. Потом пообедать. Рядом с нашим отелем есть музей, мы должны попасть туда. Нужно расписать весь день, чтобы запомнить его надолго. Мы наконец-то куда-то выехали, надо многое успеть», — сказала Альбина Джанабаева. «Красота вокруг! Надо многое сегодня успеть», — поддержал жену Валерий Меладзе.

Но в итоге, Альбина Джанабаева свалилась с ног после первого же променада.

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