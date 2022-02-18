«Влюбилась в Будапешт»: Равшана Куркова в модном пуховике прогулялась по столице Венгрии

Исполнительница главной роли в сериале «Контакт» Равшана Куркова разместила в личном микроблоге фотографии из Будапешта.

Куркова выбрала черный дутый пуховик с вставками кофейного цвета. Равшана отдала предпочтение удлиненной модели актуальной куртки.

Напомним, этой зимой многие звезды надевали дутые пуховики разных оттенков и с интересными рисунками. Например, актриса Ирина Пегова, продюсер Яна Рудковская и исполнительница Клава Кока не раз прогуливались по столице в объемных куртках.

Вот и Равшана Куркова в дутом пуховике насладилась красотами Будапешта.

«Влюбилась в Будапешт», — призналась Куркова.

Равшана дополнила свой удлиненный пуховик черными кедами на белоснежной подошве и классической сумкой Chanel.

«Ты прекрасна», «Фото очень стильные — огонь», «Очень красиво! Равшана, какая вы светлая», «Какие атмосферные фото», «Классный look. Вам безумно идет», «Равшана , какая вы красивая», «Вечно молодая и очень красивая, как Равшане это удается?» — восхитились актрисой поклонники.

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