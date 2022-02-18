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«Дебилы!»: муж Наташи Королевой Тарзан в своеобразной манере поддержал потерпевшую неудачу Камилу Валиеву

Сергей Глушко посвятил двустишие 15-летней фигуристки, провалившей выступление на Олимпиаде.

«Дебилы!»: муж Наташи Королевой Тарзан в своеобразной манере поддержал потерпевшую неудачу Камилу Валиеву
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Global Look Press

Супруг известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, в последнее время демонстрирует недюжинные творческие способности.

На днях в Москве открылась выставка его картин. А вскоре, вероятно, выйдет и сборник стихов. По крайней мере, в микроблоге Сергей Глушко доказал, что умеет неплохо складывать слова в рифмы по случаю.

Так, муж Наташи Королевой отреагировал на неудачное выступление на Олимпиаде 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Та совершила ряд ошибок во время выступления и стала лишь четвертой в личном первенстве.

Тарзан посвятил неудачам Камилы Валиевой двустишие.

«Земля отвергнет вас, дебилы, за все падения Камилы», — написал Сергей Глушко в микроблоге.

Пост муж Наташи Королевой сопроводил хештегами «Валиева лучшая» и «Камила, мы с тобой».

Тарзан поддержал Камилу Валиеву
Тарзан поддержал Камилу Валиеву. Фото: instagram.com/tarzan___official/

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Камила ВалиеваНаташа КоролеваОлимпиада 2022Олимпиада в ПекинеподдержкаСергей ГлушкоТарзан