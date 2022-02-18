Советовал Рогов: Алсу выбрала трендовый свитшот-лапшу в нежном молочном оттенке

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-проекте Rogov live рассказал о тренде на трикотажные вещи. Сейчас актуальны модели крупной вязки спицами, которые имитируют вязку крючком и плетение макраме.

Но настоящим хитом сезона являются всевозможные кофты ребристой структуры, которую называют «лапшой».

Российские звезды поддержали это модное направление. Кристина Асмус и вовсе приобрела джемпер-лапшу в оттенке свежей травы, который не сходит с подиумов уже два года подряд. Как говорил Александр Васильев на шоу «Модный приговор», зеленые тона — это тренд не одного сезона, вещами в данном колоре можно запасаться на несколько лет вперед.

В свитшоте-лапше молочного цвета отметилась и певица Алсу, она выбрала модель по фигуре, оттеняя естественный тон своей смуглой кожи.

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