Хит сезона: Клава Кока вслед за Викторией Боней облачилась в укороченный утепленный бомбер

Мини-куртки могут себе позволить дамы с личным автомобилем.

Укороченные бомберы стали настоящим хитом сезона. Виктория Боня выбрала меховую модель, примерив ее с длинным топом, легинсами и белыми сапогами-трубами.

А теперь тренд поддержала Клава Кока. Певица выбрала пуховый салатовый бомбер в его неоновом оттенке. В таком виде артистка пришла на запись шоу «Вечерний Ургант» Первого канала.

Отметим, что Эвелина Хромченко, говоря о тренде на укороченные куртки в программе «Модный приговор», настоятельно рекомендовала дамам носить их только в том случае, если модница является владелицей личного авто. Если ей приходится подолгу стоять на остановке или идти пешком, ведущая советовала присмотреться к другим трендам сезона. Например, к огромным пуховикам «а-ля одеяло для слона».

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