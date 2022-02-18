Арсений Шульгин следит за тем, чтобы жена носила обручальное кольцо

Среди последних Stories личного микроблога невестки Валерии появилась фотография ее обручального кольца. Таким образом Лиана Шульгина рассказала о взаимоотношениях с мужем Арсением Шульгиным.

24-летняя Лиана Шульгина больше года замужем за младшим сыном певицы Валерии. Шульгины делятся со своими поклонниками кадрами красивой семейной жизни. У пары есть годовалая дочка Селин.

Звездная чета никогда не рассказывает о ссорах. Однако молодой предприниматель всегда начеку. Хотя жена не дает Арсению поводов для ревности, Шульгин следит за тем, чтобы возлюбленная носила обручальное кольцо.

К слову, недавно Лиана забыла его надеть. И муж тут же отправил фото одиноко лежащего кольца Шульгиной.

«А вам мужья скидывают фото обручального кольца, когда вы не дома? На самом деле всегда ношу. Очень редко забываю его надевать», — призналась Лиана.

Когда жена Арсения Шульгина отправилась обновить маникюр, она исправилась и надела кольцо. Как и просил блогера любимый муж.

«Сегодня не забыла», — заявила Лиана.

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