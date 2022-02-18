«Мы разводимся»: Алишер Моргенштерн отправился на свидание с женой

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Алишера Моргенштерна появилась фотография знаменитости на свидании с женой Диларой. Примечательно, что под снимком артист оставил провокационную подпись.

Моргенштерн — мастер интриг и эпатажа. Вот и в этот раз Алишер написал о разводе с Диларой. При этом парочка чувственно целовалась на пляже в Дубае.

«Записали фит. Мы разводимся», — заинтриговал Моргенштерн.

Алишер Моргенштерн на днях отметил свое 24-летие. В честь дня рождения артист решил уединиться с женой, которая младше знаменитости на два года.

Дилара в белоснежной блузке и черном платье с грубыми ботинками на шнуровке прильнула к возлюбленному. Моргенштерн с бокалом вина позировал в молочной худи. Пара сидела на белоснежной простыне среди каменистой местности.

Напомним, ранее о Моргенштерне высказалась певица Алена Апина. Артистка сожалеет, что шоумену пришлось покинуть Россию. Оказалось, Апиной нравится творчество Моргенштерна.

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