Появился на премьере в гордом одиночестве: Дюжев спровоцировал слухи о расставании с женой

На премьере картины «Папы» он пришел один.

Актер Дмитрий Дюжев, возможно, расстался со своей женой Татьяной Зайцевой, с которой был вместе с 2008 года.

Как отмечают знакомые пары, Дюжева с женой не видят уже очень давно вместе. В социальных сетях они крайне давно не выкладывали общие снимки.

Отметим, что картина «Папы» объединила четыре новеллы — «Доктор», «Отпуск», «Семейные узы» и «Один день». Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Дмитрия Дюжева двое детей от Татьяны Зайцевой. Иван появился на свет в 2008 году. Дмитрий родился в 2015 году.

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