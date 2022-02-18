«Мой маленький львенок»: Оксана Самойлова поздравила младшего ребенка

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — разместила в личном микроблоге поздравление с днем рождения сына Давида. Мальчику исполнилось два года.

Оксана заявила, что благодарит Вселенную за такого чудесного сына, как Давид. Она счастлива быть мамой голубоглазого блондинка с озорным характером.

«Сегодня счастливейший день в моей жизни. Потому что два года назад я стала мамой такого долгожданного сына. Вы все прекрасно знаете историю его рождения, и, считай, мы его родили вместе с вами. Но я даже не подозревала, что мальчики могут быть такими нежными, умными, красивыми и добрыми», — призналась Оксана.

Многодетная мамочка рассказала, какой на самом деле ее маленький именинник.

«Как он целует мне руки, как он говорит: «Мамешечка, я тебя люблю!» Как он меня обнимает и берет за руку! Вообще я рассчитываю, что так будет всю жизнь, а не только в два года», — добавила Самойлова.

К слову, Самойлова рассекретила, как ласково называет сына:

«С днем рождения, мой маленький львенок!».

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