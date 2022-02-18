Не стрижка, и не кудри: как на самом деле выглядит певица Зиверт без парика

31-летняя певица Юлия Зиверт (сценический псевдоним Zivert) стала известной в экстравагантном необычном имидже – с яркими париками и необычными нарядами.

Звезда появлялась и с африканскими кудрями, и с короткой стрижкой «под мальчика», и блондинкой с каре, но все это лишь образы. У Юлии Зиверт обычные темные длинные волосы немного ниже плеч.

В жизни артистка, как и многие россиянки, предпочитает делать обычную гульку и частенько отказывается от макияжа. Иногда звезда закрывает глаза темными очками. А еще Юлия писала в личном блоге, что имеет мягкий характер и экранный образ совсем не вяжется с ее личностью.

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