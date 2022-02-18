Тутберидзе могут запретить заниматься тренерской работой за допинг у Валиевой

Спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА не исключила, что тренера Этери Тутберидзе может ждать пожизненная дисквалификация из-за положительного допинг-теста у ее воспитанницы Камилы Валиевой.

Все оргвыводы, связанные с громким скандалом из-за положительного допинг-теста 15-летней фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, еще впереди.

Спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, в каком случае к ответственности может быть привлечена тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе.

«Тренера могут наказать, если будет установлен факт содействия спортсмену в употреблении запрещенной субстанции. Если он оказывал помощь, подстрекал и так далее. Либо когда будет доказан факт использования в отношении спортсмена, то есть, когда сам тренер выступал инициатором использования запрещенных препаратов», — рассказала Анна Анцелиович.

Она добавила, что Этери Тутберидзе вполне может грозить пожизненная дисквалификация. То есть она не сможет заниматься тренерской работой. И такие примеры в истории спорта есть.

«В случае если установят, что тренер виноват в применении допинга несовершеннолетним, имеющим статус «защищенного лица», то речь будет идти даже о пожизненной дисквалификации», — цитирует Анну Анцелиович «Вечерняя Москва».

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