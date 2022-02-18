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«Сорвал голос»: отец Анны Щербаковой объяснил, почему дочь смогла победить на Олимпиаде

Как отметил Станислав Щербаков, он очень сильно переживал за наследницу.

«Сорвал голос»: отец Анны Щербаковой объяснил, почему дочь смогла победить на Олимпиаде
Анна Щербакова. Фото: Globallookpress.com

Отец олимпийской чемпионки Пекина Анны Щербаковой Станислав в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» признался, что сорвал голос, переживая за дочь.

Станислав Щербаков
Станислав Щербаков. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Сердце билось сильнее, чем на других соревнованиях. Я, наверное, переломал тут половину мебели. Сорвал голос. Как всегда, никто не ждал. Такая у Анюты судьба. Так было ей суждено выступить».

Станислав Щербаков

Как заметил Станислав Щербаков, один раз он с женой даже хотел забрать ребенка с катка. «Анюта нам сказала: «Даже не думайте!» Больше об этом мы не заикались. Она очень любит фигурное катание. Я рад, что она победила. Эта любовь и помогла ей выдать тот максимум. А вот мама Анны не смотрела на дочку. Она никогда не смотрит. Я посылал жене сообщение, а потом созвонился», — заявил Станислав Щербаков.

Напомним, что Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Она смогла опередить свою подругу по команде Александру Трусову.

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Андрей МалаховАнна ЩербаковаОлимпиада в ПекинеПрограмма "Прямой эфир"Станислав Щербаков