«Сорвал голос»: отец Анны Щербаковой объяснил, почему дочь смогла победить на Олимпиаде

Как отметил Станислав Щербаков, он очень сильно переживал за наследницу.

Отец олимпийской чемпионки Пекина Анны Щербаковой Станислав в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» признался, что сорвал голос, переживая за дочь.

«Сердце билось сильнее, чем на других соревнованиях. Я, наверное, переломал тут половину мебели. Сорвал голос. Как всегда, никто не ждал. Такая у Анюты судьба. Так было ей суждено выступить». Станислав Щербаков

Как заметил Станислав Щербаков, один раз он с женой даже хотел забрать ребенка с катка. «Анюта нам сказала: «Даже не думайте!» Больше об этом мы не заикались. Она очень любит фигурное катание. Я рад, что она победила. Эта любовь и помогла ей выдать тот максимум. А вот мама Анны не смотрела на дочку. Она никогда не смотрит. Я посылал жене сообщение, а потом созвонился», — заявил Станислав Щербаков.

Напомним, что Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Она смогла опередить свою подругу по команде Александру Трусову.

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