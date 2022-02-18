«С ковидом все повылезали»: Гузеева показала, как парикмахер делает ей прическу «из ничего»

Лариса Гузеева ценит своего мастера Александра за его золотые руки.

Лариса Гузеева частенько радует своих подписчиков в stories Instagram беседами со своим парикмахером Александром.

Ведущая очень довольна его работой и настолько, что готова дать на его аккаунт бесплатно ссылку. Однако мастер постоянно отказывается, ссылаясь на то, что ему работы и так хватает, а хейт ему от пользователей сети совсем не нужен.

Особенно ценить своего парикмахера Лариса Гузеева стала после коронавируса, после которого потеряла изрядную долю волос. Некоторое время звезда не хотела даже показываться на публике, так ей не нравился ее внешний вид, но сейчас ведущая постепенно возвращается в форму.

Как мастер Ларисы Гузеевой справляется с ее поредевшими локонами, она показала в личном блоге.

«Вот он из ничего делает что-то более-менее приличное. Волосы с ковидом этим все повылезали», — сказала знаменитость в кадре.

И вновь попыталась уговорить Александра отметить его в аккаунте. Но парикмахер был неумолим.

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