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«Мама ходила за ней как клушка за цыпленком»: нянечка Валиевой в слезах — о детстве фигуристки

Как отметила Галина Сафронова, девочка в три годика делала ласточку.

«Мама ходила за ней как клушка за цыпленком»: нянечка Валиевой в слезах — о детстве фигуристки
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Бывшая соседка Камилы Валиевой, которая нянчилась с ней в детстве, Галина Сафронова, в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» со слезами на глазах рассказала о детстве фигуристки.

Галина Сафронова
Галина Сафронова. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Эта девочка выросла у меня на глазах. В три годика уже заставляла нас с бабушкой смотреть, как она делает ласточку, пистолетики, поворотики».

Галина Сафронова

По словам Сафроновой, три женщины окружили лаской Камилу Валиеву в детстве. «Это мама Алсу, бабушка и тетушка. Они в квартире в полный голос не говорили, чтобы не потревожить девочку. Мама Алсу оберегала ее. Ходила как клушка за цыпленком», — заметила Галина Сафронова.

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине совершила ряд грубых ошибок. Она осталась только четвертой.

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Андрей МалаховГалина СафроноваКамила ВалиеваОлимпиада в ПекинеПрограмма "Прямой эфир"