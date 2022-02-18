«Мама ходила за ней как клушка за цыпленком»: нянечка Валиевой в слезах — о детстве фигуристки

Как отметила Галина Сафронова, девочка в три годика делала ласточку.

Бывшая соседка Камилы Валиевой, которая нянчилась с ней в детстве, Галина Сафронова, в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» со слезами на глазах рассказала о детстве фигуристки.

«Эта девочка выросла у меня на глазах. В три годика уже заставляла нас с бабушкой смотреть, как она делает ласточку, пистолетики, поворотики». Галина Сафронова

По словам Сафроновой, три женщины окружили лаской Камилу Валиеву в детстве. «Это мама Алсу, бабушка и тетушка. Они в квартире в полный голос не говорили, чтобы не потревожить девочку. Мама Алсу оберегала ее. Ходила как клушка за цыпленком», — заметила Галина Сафронова.

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине совершила ряд грубых ошибок. Она осталась только четвертой.

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