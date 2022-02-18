Хит сезона: Нетребко после совета Хромченко вышла на прогулку в пуховике-пальто синего кляйновского оттенка

Этот тон, по заверениям ведущей «Модного приговора», хорошо смотрится на дамах разных возрастов.

Анна Нетребко поддержала тренд на синий кляйновский цвет, примерив пуховик-пальто в актуальном тоне.

Звезда оперы вышла на променад, подобрав к одежде в тон дутую сумку и кеды с металлическим отблеском, который тоже приветствуется в сезоне.

О том, что синий кляйновский цвет стал хитом сезона ранее рассказывала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале. Ведущая заметила, что этот сочный колор способен сделать красивее женщину любого возраста – и молодую, и солидных лет. Когда тренд утихнет, этот оттенок все равно будет актуален, считает фэшн-эксперт.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.